САП відкрила провадження щодо Медяника - Холодницький

САП відкрила провадження за фактом телефонного листування народного депутата В'ячеслава Медяника, в якому він пообіцяв "вирішити питання" у прокуратурі.

Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в ефірі програми "Право на владу" каналу "1+1".

"По Медянику надійшла заява про злочин - і провадження таке зареєстровано", - сказав Холодницький.

Як повідомлялося, ЗМІ оприлюднили телефонне листування народного депутата від партії "Слуга народу", члена комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності В'ячеслава Медяника, який обговорював на робочому місці можливість "вирішення питання" з прокурорами.

Зокрема Медяник написав: "По цукру з Тріпак поговорю". Згодом заступник генерального прокурора Віктор Трепак спростував інформацію про будь-які зв'язки з Медяником.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка доручив провести перевірку і з'ясувати, чи достатньо в цій історії підстав для внесення даних до ЄРДР.