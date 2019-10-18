Пєкло прогнозує, якими будуть відносини з Україною після виборів у Польщі

Пєкло прогнозує, якими будуть відносини з Україною після виборів у Польщі

Укрінформ
Польсько-українські відносини після другої поспіль перемоги на парламентських виборах в РП партії “Право і Справедливість” (PiS) характеризуватимуться продовженням політики останніх чотирьох років і концентруватимуться на економічній співпраці.

Таку думку в ексклюзивному коментарі власному кореспонденту Укрінформу висловив польський експерт, колишній посол Польщі в Україні в 2016-2019 роках Ян Пєкло.

“Думаю, що буде продовження… Польська політика концентруватиметься на економічній співпраці, підтримці реформ, культурній співпраці, маємо також надію на інвестиції польських фірм в Україні. Це має бути процес корисний для обох сторін”,- зазначив Пєкло.

Він зауважив, що історична проблематика “перестає бути на порядку денному” двосторонніх відносин після рішення президента України Володимира Зеленського про скасування заборони на проведення пошуково-ексгумаційних робіт польських жертв в Україні.

Пєкло висловив думку, що період першої каденції перебування PiS при владі у Польщі був часом “звикання” один до одного. За його словами, за останні чотири роки відносини між Києвом і Варшавою були непоганими, особливо в економічній сфері.

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Він звернув увагу, що незабаром розпочнеться реалізація польського кредиту у 100 млн євро для покращення інфраструктури на спільному кордоні. Пєкло наголосив також, що останнім часом зросла кількість авіа- та залізничних сполучень між обома країнами, що дає можливість недорого і швидше, оминаючи черги, перетинати польсько-український кордон.

Як повідомлялося, в результаті парламентських виборів у Польщі знову перемогла партія PiS Ярослава Качинського. Ця політична сила отримала право сформувати однопартійний уряд. Великі шанси очолити новий уряд має чинний прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.

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