Експосол Польщі: Якщо Україну "віддадуть" Росії, матимемо гниючу, чорну діру в Європі

Без України нині неможливо створити європейську систему безпеки, тож в інтересах усієї Європи - щоб Україна зберегла перспективу членства в Євросоюзі та отримала План дій щодо членства в НАТО, вважає експосол Польщі в Україні Ян Пєкло.

Таку думку він висловив під час лекції, присвяченої значенню України для ЄС, в рамках 18-ї Літньої вишеградської школи у Кракові, повідомляє Польське радіо.

На думку експерта, Україна серед усіх країн, котрі прагнуть до Євроспільноти, платить за це найвищу ціну: "Україна є однією із найбільших країн на території Європи. Україна у дуже важкій ситуації, коли президент Янукович не підписав Угоду про асоціацію із Європейським Союзом, вирішила вийти на вулиці та насправді захищати європейські цінності. Захист Україною цих цінностей гідний найвищої поваги, оскільки за це заплатили найвищу можливу ціну – ціну власного молодого життя".

На переконання Пєкла, Україна є прикладом для інших: "Серед тих, хто захищав європейські цінності на Майдані, були не тільки українці. Там були також вірмени, білоруси, були люди, котрі вважали, що Україна, асоційована з Євросоюзом, - це їхня спільна справа. Це найбільша цінність, яку можна собі уявити. Я не дуже вірю у те, що нині їхній ровесник з Берліна або Парижа може у важкій ситуації вийти на барикади і боротися за свободу. Він зацікавлений у першу чергу в тому, аби мати добру заробітну плату, мати можливість змінити свою автівку, одержати добрий кредит на квартиру. Це для нього нині такі "європейські цінності".

Експосол переконаний, що Україна має багатовимірний потенціал для ЄС, зокрема й для Польщі: "Це країна, яка прийняла рішення щодо дуже важкого вибору. Цей вибір був потім пов’язаний із російською агресією, анексією Криму, з Донбасом і з тим, що майже щоденно гине якась молода людина, захищаючи ці цінності на сході України. Україна має дуже багато добре освічених молодих людей. Це великий ринок і це ключ до безпеки Європи. На додаток, це, з погляду інтересів Польщі, - насправді наш найважливіший сусід, вагомий союзник, зокрема й на східному кордоні ЄС. І без України нині, вже після того, що трапилося, неможливо створити європейську систему безпеки".

Крім того, у Європи є щодо України особлива місія, бо вона не повинна забувати про те, що Україна є полем запеклої боротьби з боку Росії, переконаний Пєкло: "Росія намагається Україну скорити і створити таку ситуацію, аби Захід припинив серйозно сприймати Україну, аби Україна залишилася у сфері впливу кремлівської влади. Україні вдалося ще дещо абсолютно незвичайне. Насправді, в останню мить президент Петро Порошенко допоміг створити Православну церкву України, яка стала легальною... Це змінює усю геополітику, а також культурну та релігійну геополітику. Насправді, якщо Україну віддадуть Росії, то ми матимемо таку гниючу, чорну діру в Європі, що може закінчитися новою проблемою, новим збройним конфліктом. Тому, передусім в інтересах Польщі та усієї Європи, щоб Україна зберегла перспективу членства в Європейському Союзі та отримала також План дій щодо членства в НАТО".