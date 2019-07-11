35% українців вважає, що країна рухається у правильному напрямку

Згідно з результатами опитування, 35% респондентів вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, 39% – у неправильному, 26% – не визначилися з цього питання.

Найкраще оцінюють напрямок розвитку країни на Заході, найгірше – на Сході. Більш оптимістичною залишається молодь та виборці «Слуги народу».

Як показує графік спостереження, рівень позитивного оцінювання руху країни почав зростати з квітня. Загалом же за 8 років подібний рівень оптимізму спостерігався у квітні 2014-го – 34%.

Соціологічне опитування групою "Рейтинг" було проведене у період з 6 по 10 липня 2019 року. Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Опитування проводилось методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Ілюстрації: ratinggroup.ua