Українці найбільше довіряють Зеленському, а найменше - Медведчуку

Президенту України Володимиру Зеленському довіряють 65% українців, на другому місці із 25% довіри - лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук, а найменше довіряють голові політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку - 12%.

Такі результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" у період 6-10 липня 2019 року, оприлюднено в четвер на сайті групи.

Згідно з опитуванням, Зеленському довіряють 65% респондентів, Вакарчуку - 25%, керівнику партії "Слуга народу" Дмитру Разумкову - 24%, голові партії "Громадянська позиція" Анатолію Гриценку - 23%, лідеру "Батьківщини" Юлії Тимошенко та голові партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрію Бойку - по 22%.

Нинішньому Прем'єру Володимиру Гройсману і лідеру партії "Сила і честь" Ігорю Смешку довіряють по 20% опитаних.

Лідер "Самопомочі" Андрій Садовий і лідер Радикальної партії Олег Ляшко мають по 16% довіри, у лідера партії "Європейська солідарність" і п'ятого президента Петра Порошенка - 14%.

Найменше довіряють голові політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку - 12%.

Соціологічне опитування групою "Рейтинг" було проведене у період з 6 по 10 липня 2019 року. Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Опитування проводилось методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.