Суд переніс розгляд апеляції Вишинського

Засідання щодо розгляду апеляції захисту керівника “РИА Новости Украина” Кирила Вишинського на рішення Подільського райсуду про продовження тримання його під вартою перенесли.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила прессекретар Київського апеляційного суду Тетяна Геведзе.

“Головуючий суддя у справі перебуває на лікарняному. Тому засідання перенесли, і наразі дата ще не відома”, - сказала Геведзе.

Як повідомлялося, 6 березня 2019 року прокуратура АР Крим за результатами досудового розслідування скерувала до Подільського районного суду міста Києва обвинувальний акт стосовно керівника незареєстрованої організації «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, якого обвинувачують у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 109; ч. 2 ст. 110; ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 161; ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (державна зрада, розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади за попередньою змовою групою осіб, розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, поєднаному з розпалюванням національної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, придбання та зберіганні вогнепальної зброї).

Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року. За результатами слідчих дій були отримані докази того, що інформація, розміщена на інтернет-ресурсі "РИА Новости Украина", містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, державної та інформаційної безпеки.

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Вишинського заарештували без права внесення застави й оголосили підозру в державній зраді. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. На засіданні суду Вишинський заявив, що виходить із українського громадянства, і звернувся до президента РФ Путіна по захист.

19 липня Подільський райсуд Києва відмовив у задоволенні клопотання захисту Вишинського про зміну йому запобіжного заходу та одночасно ухвалив рішення продовжити ще на 60 діб термін тримання Вишинського під вартою без визначення розміру застави.