Фейгін передбачає можливість обміну Сущенка на Вишинського

Марк Фейгін, який захищає журналіста Укрінформу Романа Сущенка, незаконно засудженого в Росії, вважає, що є можливість обміну його підзахисного на Кирила Вишинського.

Про це Фейгін повідомив у Twitter.

«Учора я відвідав у ВК-11 мого підзахисного Романа Сущенка. З усього, що мені вдалося дізнатися, у мене є підстави вважати обмін Сущенка на Вишинського можливим. Зараз це залежить від керівництва України та його здатності такі переговори провести», - написав Фейгін.

Як повідомляв Укрінформ, власного кореспондента агентства у Франції Романа Сущенка з порушенням міжнародних норм затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою з Парижа. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення в шпигунстві.

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Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму. 12 вересня Верховний суд РФ визнав це рішення законним.

Сущенка етапували в колонію №11 в Кіровській області (м.Кірово-Чепецьк, с.Утробіно). У колонії він знаходиться в так званому безпечному місці, щоб уникнути можливих конфліктів та інцидентів з іншими ув'язненими.

Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року. Тоді за результатами слідчих дій були отримані докази того, що інформація, розміщена на інтернет-ресурсі "РИА Новости-Украина", містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності і недоторканності України, державній та інформаційній безпеці.

Вишинського заарештували без права внесення застави та оголосили підозру в державній зраді. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. На засіданні суду Вишинський заявив, що виходить з українського громадянства, і звернувся до президента РФ Володимира Путіна за захистом.

19 липня Подільський райсуд продовжив арешт Вишинського до 19 вересня.