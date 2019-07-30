Фейгін припустив можливість обміну Сущенка

Адвокат Марк Фейгін вважає, що низка недавніх подій вселяє певний оптимізм щодо можливого обміну журналіста Укрінформу Романа Сущенка.

Про це Фейгін повідомив кореспондентові Укрінформу.

«Побував сьогодні в колонії у Романа Сущенка. У нього все нормально... Також можна сказати, що напередодні українських парламентських виборів відбувалися різні події, які вселяють певний оптимізм. Ймовірно, як варіант передбачається передача Сущенка Україні для відбування покарання. І ймовірно - обмін. Однак треба, щоб українська сторона проявила активність у цьому питанні. Тож перспектива, нехай поки що доволі примарна, але є», - сказав Фейгін.

Він також повідомив, що його підзахисний перебуває сам у камері. При цьому планується, що адміністративна комісія продовжить його перебування в безпечному місці - починаючи з 5 серпня на три місяці.

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Як повідомляв Укрінформ, власного кореспондента агентства у Франції Романа Сущенка з порушенням міжнародних норм затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою з Парижа. 7 жовтня 2016 року йому пред'явили звинувачення в шпигунстві.

Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка на 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму. 12 вересня Верховний суд РФ визнав це рішення законним.

Сущенка етапували в колонію №11 в Кіровській області (р. Кірово-Чепецьк, с. Утробино). В колонії він перебуває в так званому безпечному місці, щоб уникнути можливих конфліктів та інцидентів з іншими в'язнями.

Фото: Роман Цимбалюк