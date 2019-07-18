Фейгін бачить обнадійливі перспективи звільнення Сущенка

Домовленості про звільнення протиправно ув’язненого в Росії журналіста Укрінформу Романа Сущенка можуть бути досягнуті лише на найвищому політичному рівні, при цьому є ознаки того, «що щось відбувається зверху» стосовно можливостей певних домовленостей.

Таку думку в коментарі агентству висловив російський правозахисник і адвокат Марк Фейгін, який провів у четвер телефонну розмову із Сущенком.

«Відносно перспектив. Є ознаки, за якими можна вважати, що щось відбувається зверху відносно можливостей певних домовленостей про долю Романа. Ми не знаємо усі деталі, але бачимо такі ознаки. І Роман також це усвідомлює», - заявив Фейгін.

Він висловив сподівання, що відновлений переговорний процес у Нормандському форматі, зокрема у частині обміну та звільнення російською стороною українських політичних заручників і військовополонених, матиме позитивні результати.

За результатами телефонної розмови із Сущенком Фейгін підтвердив, що вдалося позитивно вирішити питання, щоб залишити ув’язненого журналіста на подальші три місяці (з 5 серпня) у так званому безпечному місці на території колонії.

«Це, так би мовити, в'язниця у в'язниці. Тобто він постійно перебуває в ізольованому місці. Там йому перебувати комфортніше. Він позбавлений обов'язкової праці. Але малює», - розповів Фейгін.

Він відзначив, що настрій у Сущенка добрий.

Правозахисник повідомив про намір відвідати Сущенка у колонії у Кіровській області найближчими тижнями.

Читайте також: Денісова прокоментувала можливості обміну Сущенка на Вишинського

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, з порушенням міжнародних норм, затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою з Парижа, де працював останні 6 років. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення в шпигунстві.

Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним.

Сущенка етапували в колонію №11 в Кіровській області (м. Кірово-Чепецьк, с. Утробіно).

В колонії Сущенко перебуває у так званому безпечному місці з метою уникнення можливих конфліктів та інцидентів з іншими ув'язненими.