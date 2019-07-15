Денісова прокоментувала можливості обміну Сущенка на Вишинського

"Щодо Романа Сущенка: ми слідкуємо - і (реагуємо - прим.) як тільки є щось за його станом здоров'я, за умовами утримання - як тільки стає відомо нам про те, що є якісь не такі умови. Наприклад, так було, коли його тільки перевели з Лефортово до місця відбування покарання - то, безумовно, через моє втручання ці умови були покращені", - заявила вона.

Омбудсмен також відмітила, що мала розмову з дружиною Сущенка після візиту рідних до Романа у колонію.

"Він усе ще перебуває за ґратами, і тому головне питання - звільнення. І зараз ми проводимо перемовини - ми як офіс Уповноваженого і ми як Україна - для звільнення всіх громадян України, які знаходяться в місцях несвободи РФ та у Криму", - сказала вона.

Денісова також прокоментувала поширену раніше у деяких ЗМІ інформацію щодо можливості обміну Романа Сущенка на редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

"Ну, це тільки ЗМІ поширюють таку інформацію. Тому що, якщо ви чули промови, з якими звертається саме Президент Зеленський, то він не говорить про обмін, він говорить про звільнення", - заявила омбудсмен.

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, з порушенням міжнародних правил, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою з Парижа, де працював останні 6 років. 7 жовтня 2016 року йому пред'явили звинувачення в шпигунстві.

Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним.

Сущенка етапували в колонію №11 у Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно).