Денисова й Москалькова домовилися про меддопомогу українським політв'язням у РФ

"Ми розглянули можливість вирішення гуманітарних питань щодо забезпечення окремих громадян, які перебувають у місцях несвободи, медичною подальшою допомогою. Окремо розглянули питання Едема Бекірова, Павла Гриба, Євгена Попова, Володимира Балуха, Володимира Дудки та Станіслава Клиха. Ми домовилися про те, що пані Москалькова обговорить питання можливості надання незалежних лікарів, щоб обстежити наших громадян", - сказала Денісова.

Зокрема, за її словами, обстеження потребують Володимир Дудка, Павло Гриб, щодо яких є розходження медичних висновків лікарів російської та української сторін.

Стосовно Бекірова омбудсмен наголосила, що є необхідність надати йому незалежного лікаря, це визначено рішенням Європейського суду з прав людини від 10 липня.

Існують домовленості й щодо інших українських громадян, а також стосовно стану здоров'я українських моряків, які ув'язнені в Лефортово.

"Що стосується наших моряків, які знаходяться в Лефортово, поранених моряків - Сороки, Ейдера, Артеменка, які потребують додаткової медичної допомоги, то вона їм буде забезпечена, коли вони визначаться з її необхідністю", - сказала Денісова.

За її словами, має бути забезпечений контроль за станом здоров'я Юрія Будзила, який має цукровий діабет.

Артеменку буде надана можливість обстеження офтальмологом.

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Також Денісова поінформувала, що 16 липня очікується обмін списками громадян України та Росії, які перебувають в місцях несвободи, їх подальша верифікація.