Денісова анонсувала чергове переміщення засуджених з окупованого Донбасу

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова провела зустріч з координатором ОБСЄ у робочій групі ТКГ Тоні Фрішем.

Про це омбудсмен повідомила у Facebook.

"Сьогодні провела зустріч з координатором ОБСЄ у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи у Мінську Тоні Фрішем. На зустрічі був присутній мій представник з дотримання прав людини в місцях несвободи та процесуальних прав В'ячеслав Петльований", - повідомила вона.

Як зазначила Денісова, на зустрічі із Фрішем вони обговорили питання координації зусиль у процесі проведення моніторингу дотримання прав ув’язнених по обидва боки лінії розмежування, а також перспективи обміну полоненими та передачі ув’язнених з непідконтрольної уряду України території.

Вона повідомила, що з 12 грудня 2018 до 24 травня 2019 року відбулося шість переміщень громадян України, які відбували покарання на окупованій території Луганської області.

"Загалом, за цей період було переміщено 268 громадян України, 49 з яких вже звільнені. В липні планується чергове переміщення. Водночас звернула увагу Тоні Фріша на те, що подібне переміщення з тимчасово окупованої території Донецької області відбувалося востаннє в грудні минулого року", - написала омбудсмен.

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Денісова також попросила Фріша сприяти поверненню з непідконтрольної території матеріалів кримінальних справ щодо тих громадян, які були засуджені до 2014 року та відбувають покарання на території України. Вона наголосила, що той факт, що матеріали їхніх кримінальних справ залишилися на тимчасово окупованих територіях, унеможливлює перегляд їхніх справ за нововиявленими обставинами.

Координатор СММ ОБСЄ пообіцяв звернутися до представників ОРДЛО щодо вирішення цього питання.