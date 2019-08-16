Що робитимуть політики, які «пролетіли» на виборах?

Певні висновки про це можна зробити, проаналізувавши рівень онлайнової активності тих, хто не пройшов у Раду

Для тих, хто «майже переміг», передбачене грошове заохочення, хоча їм і доведеться відкрити державі всі свої фінансові «скелети в шафах». З них і почнемо.

Не таємниця, що з партій, які брали участь у дострокових парламентських, не всі є партіями в точному розумінні слова: з історією, осередками, дисципліною тощо, - частина їх кон’юнктурно зібралася перед самими виборами. Нині, коли все позаду, що далі робитимуть квазі- і справжні українські непарламентські партії? Тим більше, їм навіть бюджетні гроші пропонують за те, щоб залишалися на політичному полі.

Цього тижня Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило надати державне фінансування шістьом партій, які не подолали 5-відсотковий бар’єр, водночас кількість їх виборців перевищила 2 відсотки. І оскільки досвід фінансування парламентських партій, хоч і короткий, але є, то партії, які не змогли потрапити до ВР, отримають бюджетні гроші вперше. І чи це добре – вже є сумнів. І він полягає в тому, що гроші платників податків ідуть не стільки на незалежність від олігархів, як самим олігархам. Зокрема, за підрахунком Громадського руху “Рідна країна”, із 1,5 мільярда гривень, які вже заплатили політичним партіям попереднього скликання ВР, понад 70% пішло на політичну рекламу, тобто на ті ж самі олігархічні телеканали.

Чи не жирно буде?

Додаткова підстава для сумніву полягає в тому, що з шістьох «двопроцентних» партій, які отримали право на державне фінансування, три з’явилися перед самими виборами, тож невідомо, чи збираються вони продовжувати своє «партійне життя».

Водночас кожен виборець цих шістьох партій тепер може знати, що його голос не тільки не пропав, а навіть конвертувався у гривнях. Суму, яку отримає партія, навіть якщо вона не в парламенті, розраховано з кількості отриманих нею голосів – виходить близько 40 тисяч на рік за кожен.

«Радикальна партія Олега Ляшка»: вперед, на Чернігів

Партія зібрала на цих виборах 586 384 голосів (або 4,01%). Політсила існує вже 9 років, з них під керівництвом Олега Ляшка – вісім. Останні п’ять років була парламентською: на позачергових виборах до Верховної Ради 2014 року посіла п'яте місце за кількістю голосів виборців (1 173 131 голос — 7,44 %), що дозволило їй тоді отримати 22 мандати за партійними списками, а нині - такий контраст і ефект від поразки, мабуть, гірший, ніж у тих, хто в парламенті й не був.

Що може зробити партія та її керівництво, щоб втриматися на верхівці української політики?

Протягом останнього часу місцева преса Чернігова сповнена припущень - хто ж складе конкуренцію меру міста Владиславу Атрошенку на місцевих виборах: губернатор Валерій Паска чи лідер Радикальної партії... Про намір Ляшко стало відомо з джерела штабу РПЛ Олега Ляшка в Чернігові, - пише журналіст одного з місцевих сайтів, - де у Ляшка «хороша підтримка від людей і велика команда».

Ймовірно також, що Ляшко не шукає мирного життя з новим президентом і урядом, натомість прагне зайняти опозиційну нішу.

Принаймні два тижні тому він гнівно (у своєму стилі) виступив на боці Кличка у суперечці, чи слід терміново змінювати мера Києва. «Сьогодні я запропонував Віталію Кличку, законно обраному меру Києва, об’єднати наші зусилля для того, щоб зупинити наступ «зеленої чуми» на самоврядування Києва і захоплення України... Я звертаюся до всіх лідерів інших партій: давайте об’єднуватись, відкидати протиріччя, щоб стати сильнішими і захистити Україну від «зеленої чуми».

А також запропонував ще чинному голові ВР Андрію Парубієві на День незалежності зібратися старим складом парламенту: «Для Зеленського День Незалежності України - це не свято, а дата, яку йому треба пройти у своєму робочому графіку. Для нас, українців, це Свято із сльозами на очах. Український парламент 8-го скликання має відзначити це Свято на найвищому рівні», - вважає Ляшко.

Важлива ознака щодо намірів партії (це, до речі, стосується всіх) – активність її в Інтернеті та якість ведення партійного сайту. У РП – сайт, скажемо так, середнього рівня активності: тиждень тому тут оприлюднено фінансові звіти, але більшість новин – ще за часу виборів. Є структуровані і детальні контакти регіональних осередків з місцевими новинами – це позитив. На YouTube-каналі партії – останнє оновлення чотири тижні тому, коли лідер виступав на «Свободі слова» на ICTV, а головною новиною стоїть виступ "Ляшко запропонував рецепт перемоги у війні" – дворічної давнини. Канал має 95 тисяч підписників

«Сила і честь»: поки що розборки і скандали

Партія зібрала 558 652 голосів, або 3,82%. Існує з 2009 р., весь цей час її очолює Ігор Смєшко.

Після високого результату Смєшка на президентських виборах, партія майже не сумнівалася в успіху, тож невдача стала болісною. У партії звинуватили вісьмох провідних членів політсили в діяльності, спрямованій на зниження рейтингу партії, і виключили їх.

Серед виключених "за дії, що дискредитують партію та спрямовані на її розкол" - перший заступник голови політсили Олександр Кіхтенко, а також члени політради. Крім того, членства в партії позбавили голів правління Дніпропетровської, Херсонської, Чернігівської і Харківської обласних організацій.

Про подальші плани у партії розповіли самі: «Не будемо дорікати тим нашим співгромадянам і землякам, які за різних життєвих обставин і причин, ще не навчились відрізняти... за кого вони голосують. Навіть Євросоюз і США потерпають від загрозливого зростання рівня популізму в політиці… Наші плани прості. Закінчити аналіз роботи Штабів і Секретаріату, аналіз помилок у організаційно — кадровій, агітаційній і планово — координаційній роботі. Очиститись від зайвого баласту — випадкових людей. Не оминути жодного однодумця і патріота, залучивши його до подальшого партійного будівництва і участі у місцевих виборах.

Особисто лідер СіЧі планує закінчити редагування книги: «Останній романтик Європи: Національна ідея і національна стратегія України у 21 столітті, або — куди прямуєш Європо?», продовжити наукову і викладацьку діяльність та "відстоювати національні інтереси України у поважних аналітичних центрах Світу".

Водночас оновлення сайту партії застрягло десь у травні-червні. Є ретельний перелік та контакти з регіональними осередками. Передбачено можливість приєднатися до партії або зробити внесок, просто не відходячи від комп’ютера. YouTube-каналів ВГО «Сила і честь» аж два – обидва старі і мізерні як за кількістю матеріалу, так і підписників.

«Опозиційний блок», схоже «розблокується»…

«Опоблок» зібрав на дострокових парламентських виборах 443 195 голосів, або 3,03%, тож впродовж п’яти років на фінансування його має піти більше 89 млн грн.

Блок створений шляхом об'єднання шести політичних партій (Партія розбудови України, партія Центр, партія Нова політика, партія Державний нейтралітет, партія Україна-Вперед! І партія Трудова Україна) для участі у позачергових виборах до Верховної Ради України. Власне, за українським законодавством, блоки не можуть брати участь у виборах, тож юристам політсили довелося почаклувати над правовим боком справи. Та все ж слово «блок» у назві підказує, що збірна різних політиків, які зібралися для однієї конкретної мети, не має наміру ставати партією в точному сенсі слова.

Сайт у «партії-блока» розроблений фахово… Щоправда, регіональні новини за червень (і одна липнева). Новини з Києва складаються з підбиття підсумків виборів на конфліктних округах, рішень судів тощо. Персональні Фейсбук-сторінки членів партії виведено на головну сторінку сайту – за їх рахунок веб-ресурс здається динамічнішим – а тут ще й Медовий Спас – опоблоківці вітали українців навперебій.

YouTube-канал політсили виник півроку тому і вже три тижні як зупинився («вибори закінчено, забудьте»). Має аж... 373 підписники.

Більше скидається, що «Опоблок» налаштований розбігатися, ніж прямувати пліч-о-пліч у майбутнє - навіть з бюджетним фінансуванням. Принаймні, в нинішньому складі. Хіба що хтось візьметься до «партійного будівництва» на базі бренду.

«Українська стратегія Гройсмана»: про партію новин немає, є про уряд…

Здобула 352 934 голосів, або 2,41%, тож за 5 років на її фінасування має надійти 71 млн грн.

«Ми вдячні кожному з вас, хто підтримав, хто проголосував за "Українську стратегію Гройсмана". У майбутньому будемо все робити для того, щоб Україна була сильною, розвинутою і успішною» - обіцяє лідер новоствореної партії відвідувачам партійного сайту.

Новини друкуються доволі активно, але нині це більше скидається на новини з Кабінету міністрів, що й не дивно, адже ще з місяць голова партії буде зайнятий на старій роботі. Та й команда завмерла між виборчим минулим і партійним майбутнім. У розділі «Команда» міститься… виборчий список – 63 прізвища, з яких 27 зазначені як члени партії, а 36 «безпартійні».

На YouTube-каналі політсили, який три місяці тому виник і три тижні тому зупинився - 284 підписники..

Втім, на сайті передбачені певні опції для симпатиків, можна обрати «Отримувати новини», а можна «Стати волонтером» і навіть записатися в «Кадровий резерв» - не гарантія, але можна трактувати, як ознаку, що якась думка про наступні кроки там присутня.

«Партія Шарія»: пацієнт, скоріше, «живий»…

На виборах здобула 327 152 голосів, або 2,23%, переважно за рахунок східних регіонів, де її показник сягав навіть «прохідних» 6 відсотків.

6 червня 2019 р. блогер Анатолій Шарій повідомив про створення партії свого імені. Вона була створена шляхом перейменування партії «Об'єднана Україна». Прихильники партії регулярно проводили акції у великих містах України, роздаючи «брендові» червоні кульки перехожим. Предметом особливої уваги «шаріїв» був тролінг заходів за участю екс-президента Петра Порошенка.

You-Tube-каналом партії виступає канал самого Анатолія Шарія. Це чималий і динамічний ресурс - 5,5 тисяч відео та 2,2 млн (!) підписників. Але це підписники активного блогера, а не партії.

На сайті «ППШ» є заклик «Вступати до партії», є кнопка «Приєднатися до команди» (навіть ведеться підрахунок тих, хто її натис). Але оновлення і активність сайту зупинилися разом і закінченням виборів.

Чи має намір Анатолій Шарій використати впродовж п’яти років свої 66 мільйонів від держави – наразі не заявлено. Адже має право і відмовитися – і тоді не підпадатиме під контроль з боку НАЗК і Рахункової палати. У його виборчому списку всі кандидати були зазначені як «безпартійні» тож вільні як зґуртуватися, так і розбігтися, а в потрібний час знову зібратися у «флешмоб-партію» - ласкаво просимо у політику веб-епохи.

«Всеукраїнське об’єднання «Свобода»: активність висока, але задавнена

Партія зібрала 315 568 голосів, або 2,15%. Партія зареєстрована ще в 1995 році, на нинішніх виборах в її лавах ішли не тільки свої партійці, а й представники інших національно-радикальних політсил. Але навіть з таким підкріпленням зібрала менше, ніж на виборах 2014 року – тоді «Свобода» посіла сьоме місце за кількістю голосів виборців - 742 022 голоси, або 4,71%).

Якби не ця обставина, можна було б сказати, що для ВО «Свободи» нічого не змінилося: не була парламентською – і не стала. Але негативна динаміка має підштовхнути партію до внутрішніх змін.

Сайт ВО «Свобода» - справжній, актуальний, з контактами регіональних структур, місцевими новинами, переходами на різні соцмережі, власний партійний часопис та сайти кількох громадських організацій. На головну сторінку виведені фейсбук-блоги партійців. Є кнопки для відвідувачів «Приєднуйся», «Допомогти фінансово». Щоправда, сторінки, прсвячені участі партії у війні (Легіон Свободи) та волонтерству, оновлювались у травні. Є навіть позначка «ENG», втім, не активна.

Жвавою, якщо не сказати агресивною, постає партійна Фейсбук-сторінка.

На YouTube-каналі - 15720 підписників, останні відео розміщені 6-7 днів тому. Водночас як найбільш «популярні» стоять виступи ОлегаТягнибока… в 2012 році та Ірини Фаріон… у 2011-му

Тож на що підуть народні гроші…

Державне фінансування партій є механізмом розвитку політичної культури в державі, але мають бути запобіжники проти неефективного використання цих коштів.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков на брифінгу, відповідаючи на запитання про можливість скасування державного фінансування партій.

"Дочекаймося початку роботи нової Верховної Ради і будемо розглядати ті чи інші закони вже в рамках чинного законодавства у сесійній залі та комітетах. Але це механізм, який дає можливість розвивати політичну культуру в державі. Є інші запобіжники, на які треба буде звертати увагу, тому що в нас дуже часто ці кошти використовувалися неефективно", - сказав Разумков.

Рух "ЧЕСНО" обіцяє вже з вересня запустити повноцінний аналіз фінансування політпартій: «Ми на ресурсі "Золото партій" спеціально зробили регіональний розріз, який дозволить бачити і доходи і видатки партій на рівні регіону... З вересня повноцінно запрацює регіональний аналіз", - зазначила кореспондентові Укрінформу розповіла координаторка руху "ЧЕСНО" Віта Думанська, а також відзначила, що підхід до роботи з політичними партіями не зміниться - організація повністю перевірятиме звіти партій, просто тепер, крім парламентських партій, які «на виду», будуть контрольовані і «двопроцентники».

Олександр Волинський, Київ

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Довідково. Державне фінансування політичних партій існує в більшості країн світу. Загальна мета – зменшення впливу олігархів на партії, надати партіям з найбільшою народною підтримкою можливість існувати без фінансових ін’єкцій з боку бізнесу. Ба більше - максимально обмежити можливість впливу бізнесу на самі партії, оскільки закон не тільки прописує на що можна витрачати ці кошти (оплата приміщень, закупівля оргтехніки та меблів, зарплата персоналу тощо), а й ставить під обов’язковий контроль усю фінансову діяльність партії, інші джерела доходів чи спонсорства та прописує звідки фінансування заборонене (інфографіка Центру "Ейдос")