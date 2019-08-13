Петиція Томенка про скасування держфінансування партій набрала 25 тисяч голосів

Електронна петиція до Президента України Володимира Зеленського про скасування державного фінансування політичних партій набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів, і збір підписів продовжується.

Про це сказав на пресконференції лідер Громадського руху “Рідна країна” Микола Томенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Петиція виконала програму-мінімум. За 22 дні петиція про скасування або призупинення бюджетного фінансування політичних партій набрала відповідні 25 тисяч голосів. Ми продовжуємо збір підписів”, - сказав Томенко, додавши, що ближчим часом почнеться бюджетна дискусія, тож буде враховано, що український народ проти бюджетного фінансування партій.

Він нагадав, що зареєстрував на сайті Президента України петицію про “Скасування бюджетного фінансування політичних партій в Україні” 23 липня. Наразі вона претендує на перше місце по активності підтримки українськими громадянами і збиратиме підписи ще 72 дні.

“У нас 11 партій. На їх утримання впродовж 5 років треба 3 млрд 109 млн 870 тис. 823 грн. Відповідно до норми компенсації за агітаційну роботу партій, що подолали 5% бар’єр, їм належить ще 2 млрд 253 млн 420 тисяч. Отже, загальна сумка, яку отримають партії з держбюджету, — це 5 млрд 363 млн 290 тис. 823 грн. Насправді ця цифра буде набагато більшою, оскільки обрахунки здійснюються на підставі прожиткового мінімуму, а він буде зростати. Отже, щонайменше понад 6 млрд грн платники податків заплатять 11 політичним партіям за 5 років їх перебування в парламенті. Саме тому ми зареєстрували цю петицію”, - сказав Томенко.

За словами політика, при поданні петиції виходили з того, що “історія з фінансуванням політичних партій ще раз продемонструвала фантастичну прірву між європейськими стандартами і українською практикою”. Він також зауважив, що не вдалося реалізувати програму, де йшлося про ліквідацію монополій, тобто олігархічного бізнесу, зокрема олігархічних медіа-холдингів.

“Якщо олігархія не знищена, то значна кількість партій приречена співпрацювати і фінансувати олігархічні канали. На практиці сталося так, що політичні партії понесли гроші олігархам, оскільки найпростіше, що вони могли придумати — це розміщувати політичну рекламу в кінці кварталу перед звітом НАЗК”, — сказав Томенко.

Як приклад він зазначив, що з 1,5 мільярда гривень, які вже заплатили за понад два роки фінансування політичним партіям попереднього скликання Верховної Ради, за оцінками ГР “Рідна країна”, понад 70% пішло на політичну рекламу на олігархічні канали.

“Тепер, коли завершилися парламентські вибори, стала до дії розширена норма фінансування — до партій, що подолали 5%, додалися ті, що подолали 2%, - платники податків платитимуть ще більше... Причому серед цих партій є доволі неоднозначні й такі, що воюють проти української держави”, - підкреслив Томенко.

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Він також зазначив, що на фінансування партії Гройсмана впродовж 5 років має піти 71 млн грн, “Партії Шарія” — майже 66 млн грн, “Опозиційного блоку” - понад 89 млн.

“Наш підхід є такий — що європейську норму треба привести в реальну практику — щоб вона дійсно була антиолігархічною. По-друге, поки ми не лише корупційна країна, а й воююча і бідна, цю норму щонайменше треба призупинити, як були призупинені соціальні видатки, фінансування освіти й культури”, - наголосив політик.