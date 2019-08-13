НАЗК розподілило держфінансування між політичними партіями

Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про надання державного фінансування 11 політичним партіям.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

«НАЗК ухвалило рішення про надання політичним партіям державного фінансування їх статутної діяльності на підставі результатів останніх позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі», - йдеться у повідомленні.

Так, право на отримання державного фінансування статутної діяльності отримали 11 політичних партій: «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Голос», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Сила і честь», «Опозиційний блок», «Українська стратегія Гройсмана», «Партія Шарія», «Всеукраїнське об’єднання «Свобода».

Як зазначається, всі 11 політичних партій виконали умови для отримання коштів з державного бюджету, зокрема зобов’язання про відкриття окремого гривневого рахунку в установі банку України.

«Політичні партії отримують право на держфінансування їхньої статутної діяльності з дня, наступного за днем відкриття першого засідання Верховної Ради України, обраної на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року»,- відмітили у НАЗК.

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В агентстві звернули увагу, що фінансування статутної діяльності політичних партій у перший рік нового скликання Верховної Ради України починається з 1 січня з одночасним виділенням коштів, на які політичні партії мають право, за час, що минув з дня, наступного за днем відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.