НАЗК викликає для пояснень депутата Павелка

Національне агентство з питань запобігання корупції запросило дати пояснення народного депутата Андрія Павелка.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

"Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує 8 осіб для надання пояснень та у разі наявності підстав – складення протоколів про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Так, за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошено народного депутата Андрія Павелка, депутата Менської міської ради Чернігівської області VІІ скликання Катерину Фесюн, заступника голови Сумської міської ради Альону Дмітрєвскую та ректора Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка Миколу Носка.

За ознаками порушення обмежень щодо одержання подарунків НАЗК запросило дати пояснення депутата Чернігівської міської ради Олександра Тарасовця, а за ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані – начальника Головного територіального управління юстиції у Харківській області Тетяну Єгорову-Луценко та директора державного підприємства "Карпатський експертно-технічний центр Держпраці" Олега Александровича.

Національне агентство здійснює збір фактичних даних за ознаками можливого порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, порушення обмежень стосовно одержання подарунків, несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані", - зазначили у НАЗК.

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Згадані особи запрошені офіційним листом Національного агентства за тиждень до оприлюднення на офіційному вебсайті.

Національне агентство також нагадало, що неявка посадової особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення.