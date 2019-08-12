Нацбанк відреагував на заяву НАЗК про недостовірні дані у декларації Смолія

Голова Національного банку України Яків Смолій наразі не отримав від Національного агентства з питань запобігання корупції жодної інформації про результати перевірки його декларацій за 2015, 2016 та 2017 роки.

Про це йдеться в інформації, опублікованій на сторінці НБУ в Facebook.

“Наразі Голова Національного банку Яків Смолій не отримав від Національного агентства з питань запобігання корупції жодної інформації про результати перевірки його декларацій за 2015, 2016 та 2017 роки”, - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Нацбанк “є прибічником політики відкритості та прозорості, і після отримання від НАЗК відповідних висновків надасть повний коментар для ЗМІ”.

“Голова Національного банку Яків Смолій готовий продовжувати співпрацю з антикорупційними органами та надавати коментарі і необхідну інформацію щодо перевірки ними висновків НАЗК про ознаки декларування недостовірної інформації у деклараціях за відповідні роки”, - зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, НАЗК встановило ознаки декларування недостовірних відомостей у деклараціях голови Національного банку України Якова Смолія, заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України Анатолія Корзуна, колишнього першого заступника голови Державного агентства рибного господарства України Володимира Фалея та голови Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області Артема Попова.

Зокрема, за результатами перевірки декларацій Смолія за 2015, 2016 та 2017 роки НАЗК встановило, що посадовець зазначив недостовірні відомості щодо вартості на дату набуття у власність частки трьох нежилих приміщень, доходу, нарахованого йому та дружині у вигляді процентів, не зазначив відомості стосовно наявності у дружини корпоративних прав.

За інформацією НАЗК загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки становить понад 8,5 млн грн, 6,6 млн грн та понад 3,2 млн грн відповідно.