НАЗК виявило у декларації Смолія недостовірні дані на понад 18 мільйонів за три роки

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірні відомості у деклараціях голови Національного банку України та ще трьох посадовців.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

"Встановлено ознаки декларування недостовірних відомостей у деклараціях голови Національного банку України Якова Смолія, заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України Анатолія Корзуна, колишнього першого заступника голови Державного агентства рибного господарства України Володимира Фалея та голови Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області Артема Попова", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за результатами перевірки декларацій Якова Смолія за 2015, 2016 та 2017 роки НАЗК встановило, що посадовець зазначив недостовірні відомості щодо вартості на дату набуття у власність частки трьох нежилих приміщень, доходу, нарахованого йому та дружині у вигляді процентів, не зазначив відомості стосовно наявності у дружини корпоративних прав.

Крім того, Смолій не відобразив інформацію про низку земельних ділянок, які належать йому на праві власності, та кошти, розміщені ним та дружиною на банківських рахунках.

"Загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки становить понад 8,5 млн грн, 6,6 млн грн та понад 3,2 млн грн відповідно", - йдеться у повідомленню.

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Водночас, Анатолій Корзун, подаючи декларацію за 2016 рік, вказав недостовірні відомості щодо вартості житлового будинку у Києві, який належить йому на праві власності, та не задекларував дохід дружини, отриманий у вигляді спадщини. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації становить майже 450 тис. гривень.

Володимир Фалей, подаючи декларацію за 2016 рік, не вказав відомості про наявне у нього фінансове зобов’язання перед банком - загальна сума недостовірних відомостей у декларації за 2016 рік становить понад 1,8 млн гривень.

Про виявлені правопорушення Національне агентство повідомило НАБУ, направивши обґрунтовані висновки.

Крім того, НАЗК встановило, що Артем Попов у декларації за 2016 рік зазначив недостовірні відомості щодо вартості придбаного ним автомобіля, а також наявності корпоративних прав у його матері. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації становить понад 1,1 млн грн. Обґрунтований висновок щодо ознак кримінального правопорушення направлено до Національної поліції.