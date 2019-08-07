НАЗК внесло приписи мерам Добропілля та Южноукраїнська

“За результатами позапланової перевірки внесено припис Добропільському міському голові Андрію Аксьонову щодо усунення порушення вимог абзацу шостого частини другої статті 58 Закону України “Про запобігання корупції” (неприпинення достроково повноважень секретаря Добропільської міськради VII скликання у зв’язку з ненаданням у встановлений Законом строк згоди на проведення спеціальної перевірки), а також проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню посадовими особами Добропільської міськради вимог частини другої статті 57 Закону України “Про запобігання корупції”, - йдеться у повідомленні.

Також за результатами позапланової перевірки внесено припис Южноукраїнському міському голові Віктору Пароконному щодо ініціювання проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли порушенню посадовими особами Южноукраїнської міської ради заборон, встановлених частиною першою статті 54 Закону України “Про запобігання корупції”, шляхом отримання безоплатно послуг щодо проведення прямих ефірів на телеканалі “Твій Всесвіт” за участю Южноукраїнського міського голови, оплата за які здійснювалась фізичними особами.

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У НАЗК нагадали, що приписи агентства є обов’язковими до виконання. За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП.