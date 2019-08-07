НАЗК направило до суду 40 протоколів стосовно мера Яремче

НАЗК направило до суду 40 протоколів про адміністративні правопорушення стосовно однієї особи — Яремчанського міського голови Василя Онутчака.

Про це повідомляє сайт НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції на засіданні 2 серпня прийняло рішення про направлення до суду 40 протоколів про адміністративні правопорушення у зв’язку з порушенням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів", - йдеться у повідомленні.

Так, складено 40 протоколів стосовно Яремчанського міського голови Василя Онутчака, який не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів та вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів під час видачі та підписання розпоряджень стосовно преміювання та встановлення надбавок своїм близьким особам (сину та невістці), чим порушив вимоги пунктів 2, 3 частини першої статті 28 Закону України «Про запобігання корупції».

Читайте також: Суд у Харкові підтвердив підозру в державній зраді ексголові РДА

Кількість складених протоколів визначається кількістю виявлених порушень даною особою.

Відповідальність за неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів передбачена частиною першою статті 172-7 КУпАП, а за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах такого конфлікту інтересів – частиною другою цієї статті.