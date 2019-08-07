НАЗК направило до суду 40 протоколів стосовно мера Яремче

НАЗК направило до суду 40 протоколів стосовно мера Яремче

Укрінформ
НАЗК направило до суду 40 протоколів про адміністративні правопорушення стосовно однієї особи — Яремчанського міського голови Василя Онутчака.

Про це повідомляє сайт НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції на засіданні 2 серпня прийняло рішення про направлення до суду 40 протоколів про адміністративні правопорушення у зв’язку з порушенням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів", - йдеться у повідомленні.

Так, складено 40 протоколів стосовно Яремчанського міського голови Василя Онутчака, який не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів та вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів під час видачі та підписання розпоряджень стосовно преміювання та встановлення надбавок своїм близьким особам (сину та невістці), чим порушив вимоги пунктів 2, 3 частини першої статті 28 Закону України «Про запобігання корупції».

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Кількість складених протоколів визначається кількістю виявлених порушень даною особою.

Відповідальність за неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів передбачена частиною першою статті 172-7 КУпАП, а за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах такого конфлікту інтересів – частиною другою цієї статті.

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