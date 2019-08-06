Суд у Харкові підтвердив підозру в державній зраді ексголові РДА

Харківський апеляційний суд скасував рішення Київського райсуду Харкова, підтвердивши тим самим підозру в державній зраді ексочільнику Холодногірської РДА Максиму Мусєєву.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в Харківському апеляційному суді.

"Суд розглянув апеляцію прокуратури і скасував рішення Київського райсуду Харкова від 21 травня 2019 року про скасування підозри колишньому главі Холодногірської райадміністрації Харкова Максиму Мусєєву за 1 ч. ст. 111 КК України (Державна зрада)", - зазначили в суді.

Як повідомляв Укрінформ, 18 липня Харківський апеляційний суд почав розгляд скарги прокуратури на рішення Київського райсуду від 21 травня про скасування підозри у держзраді Максиму Мусєєву.

3 жовтня 2018 року стало відомо, що СБУ припинила діяльність глави Холодногірської райдержадміністрації Харкова Мусєєва, який під час перебування у 2015 році на території анексованого Криму був завербований ФСБ. Також задокументовано факт подвійного громадянства Мусєєва.

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Мусєєв підозрюється за ст. 111 КК (Державна зрада). 26 грудня 2018 року він був звільнений з посади голови Холодногірської РДА.

У січні 2019 року Мусєєва оголосили в розшук. Справу проти нього на той момент призупинили. За деякою інформацією, він переховується на території Росії.

У квітні Мусєєв через свого адвоката звернувся до прокуратури Харківської області з клопотанням про закриття кримінальної справи "за відсутністю складу злочину".

За словами прокурора Харківської області Юрія Данильченка, зараз про початок процедури заочного засудження Мусєєва не йдеться: "Треба, щоб були дотримані відповідні строки, передбачені кримінально-процесуальним кодексом, після чого можна говорити про заочне засудження".