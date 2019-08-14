Разумков прокоментував можливість скасування держфінансування партій

Державне фінансування партій є механізмом розвитку політичної культури в державі, але мають бути запобіжники проти неефективного використання цих коштів.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков на брифінгу після другого засідання підготовчої депутатської групи, відповідаючи на запитання про можливість скасування державного фінансування партій як реакцію на відповідну петицію, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дочекаймося початку роботи нової Верховної Ради і будемо розглядати ті чи інші закони вже в рамках чинного законодавства у сесійній залі та комітетах. Але це механізм, який дає можливість розвивати політичну культуру в державі. Є інші запобіжники, на які треба буде звертати увагу, тому що в нас дуже часто ці кошти використовувалися неефективно", - сказав Разумков.

У цьому контексті він нагадав про випадки, коли під кінець року вони йшли на рекламу, а не на розбудову партійної структури, навчання членів партії або залучення людей до тих чи інших політичних сил.

"Були навіть позиції, які озвучували антикорупційні організації, - фактично, гроші були спрямовані на пов'язані з тими чи іншими політичними партіями структури, і, таким чином, виникало питання коректності та відповідності чинному законодавству використання цих коштів. Цей, як і будь-який інший механізм, може бути як корисним для демократії в державі, так і негативним - тут буде залежати від того, хто як цим "молотком" буде керувати", - зазначив лідер партії "Слуга народу".

На уточнювальне запитання, чи не має очолювана ним політсила наміру відмовлятися від державного фінансування, Разумков відповів, що на сьогодні це передбачено законом, тому "ми будемо намагатися відповідати тим нормам закону, які діють на території нашої держави".

Як повідомлялося, електронна петиція до Президента Володимира Зеленського про скасування державного фінансування політичних партій набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів, і збір підписів триває.