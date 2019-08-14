Разумков: Завтра визначимо склад комітетів, а 20 серпня — кандидатів від політсил

Голова політичної партії "Слуга народу" Дмитро Разумков розраховує, що 20 серпня підготовча група працюватиме над формуванням персонального складу майбутніх комітетів Верховної Ради.

Про це він сказав під час другого засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я дуже сподіваюсь, що завтра ми визначимо склад комітетів, і все ж таки у вівторок зможемо розпочати ефективну роботу щодо кандидатур, які будуть надані всіма політичними силами до майбутніх комітетів Верховної Ради", - зазначив Разумков.

Водночас він запропонував у четвер, 15 серпня, до 12:00 розіслати всім членам підготовчої групи узгоджені на засіданні відповідної підгрупи проекти щодо кількості, назв і предметів відання комітетів Верховної Ради.

"Потім пропоную зібратися у складі підготовчої депутатської групи загальними нашими зборами в четвер о 16:00 і затвердити відповідний проект із предметами відання, щоб не затягувати цей процес. Після цього, я розумію, що нам усім потрібен буде час, і далі я пропоную до 10:00 понеділка, 19 серпня, надати вже пропозиції від партій і мажоритарників, самовисуванців щодо персонального складу комітетів для того, щоб ми почали працювати з тими пропозиціями, які будуть надіслані до апарату і до наших колег, щоб формувати персональний склад майбутніх комітетів", - уточнив політик.

У разі отримання від усіх політсил парламенту необхідної інформації, у вівторок о 10:00 Разумков запропонував провести засідання підготовчої групи з цього питання.