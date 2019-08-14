Разумков: Завтра визначимо склад комітетів, а 20 серпня — кандидатів від політсил
Про це він сказав під час другого засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я дуже сподіваюсь, що завтра ми визначимо склад комітетів, і все ж таки у вівторок зможемо розпочати ефективну роботу щодо кандидатур, які будуть надані всіма політичними силами до майбутніх комітетів Верховної Ради", - зазначив Разумков.
Водночас він запропонував у четвер, 15 серпня, до 12:00 розіслати всім членам підготовчої групи узгоджені на засіданні відповідної підгрупи проекти щодо кількості, назв і предметів відання комітетів Верховної Ради.
"Потім пропоную зібратися у складі підготовчої депутатської групи загальними нашими зборами в четвер о 16:00 і затвердити відповідний проект із предметами відання, щоб не затягувати цей процес. Після цього, я розумію, що нам усім потрібен буде час, і далі я пропоную до 10:00 понеділка, 19 серпня, надати вже пропозиції від партій і мажоритарників, самовисуванців щодо персонального складу комітетів для того, щоб ми почали працювати з тими пропозиціями, які будуть надіслані до апарату і до наших колег, щоб формувати персональний склад майбутніх комітетів", - уточнив політик.
У разі отримання від усіх політсил парламенту необхідної інформації, у вівторок о 10:00 Разумков запропонував провести засідання підготовчої групи з цього питання.