Разумков назвав комітет, якому “Слуга народу” пропонує передати питання Донбасу

Політична партія «Слуга народу» пропонує, щоб до відання комітету з питань прав людини і національних меншин було віднесено і питання щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це журналістам перед початком засідання підготовчої депутатської групи сказав її голова, народний депутат від партії «Слуга народу», Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ці питання в нашій пропозиції були теж озвучені. Але ми пропонуємо створити не окремий комітет, а комітет, до відання якого має відноситися ще деякі питання, пов’язані з національними меншинами та правами людини», - зазначив Разумков.

Як повідомлялося, 9 серпня на першому засіданні підготовчої депутатської групи Верховної Ради представники партії "Слуга народу" запропонували зменшити кількість комітетів у парламенті ІХ скликання з 27-ми до 22-ох.

Керівник медіаофісу партії “Слуга народу” Євгенія Кравчук повідомила, що пропонується створити такі комітети ВР: комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, комітет з питань бюджетних відносин, комітет з питань економічного розвитку, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, комітет з питань освіти, науки та інновацій, комітет з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, деокупації Криму, прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин, комітет з питань цифрової трансформації, комітет з питань правової політики, комітет з питань аграрної та земельної політики, комітет з питань антикорупційної політики, комітет з питань правоохоронної діяльності, комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, комітет з питань інфраструктури, комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики, комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, комітет з питань екологічної політики та природокористування, комітет з питань свободи слова, комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України, комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом, комітет з питань соціальної політики.

У партії “Слуга народу” вважають, що представники опозиційних політичних партій у ВР ІХ скликання зможуть очолити комітет з питань свободи слова та комітет з питань прав людини і нацменшин.

Водночас політична партія “Європейська солідарність” виступає проти ліквідації комітету ВР у справах ветеранів і осіб з інвалідністю, бо це може призвести до ліквідації Міністерства у справах ветеранів.

Перше засідання ВР ІХ скликання відбудеться 29 серпня.