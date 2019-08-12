“Євросолідарність” виступає проти ліквідації у ВР комітету у справах ветеранів

Політична партія “Європейська солідарність” виступає проти ліквідації комітету Верховної Ради у справах ветеранів і осіб з інвалідністю, бо це може призвести до ліквідації Міністерства у справах ветеранів.

Про це заявила перший віцеспікер, народний депутат від партії “Європейська солідарність” Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

“Ми категорично проти ліквідації комітету ветеранів. Це може стати першим кроком для ліквідації міністерства ветеранів. Ми — за посилення державної політики захисту ветеранів і їх родин. Подібні комітети і міністерства є в усіх країнах, що пережили війну або дотичні до військових операцій. Комітети і міністерства ветеранів є в США, Канаді, Хорватії, Великої Британії, Грузії”, — зазначила Геращенко.

Водночас, підкреслила політик, ВР має якнайшвидше прийняти закон про розвідку і, “згідно із законом про нацбезпеку, має бути створений окремий комітет з розвідки, який повинен мати контрольні функції над розвідувальними інститутами”.

При цьому в партії “ЄС” вважаємо помилковою спробу об‘єднати комітет з прав людини і питання реінтеграції.

“Реінтеграція окупованих територій — це відповідальність виконавчої влади, і треба створити окремий комітет. Його має очолити представник партії влади. Щодо прав людини, то ця проблематика має ширшу й іншу специфіку, аніж тільки реінтеграція і права переселенців”, — прокоментувала Геращенко, додавши при цьому, що для балансу Комітет з прав людини дійсно краще очолити представнику не правлячої більшості.

Водночас, за її словами, “Євросолідарність” вітає відмову партії “Слуга народу” від ліквідації комітету євроінтеграції.

“Наполягаємо, що цей комітет повинен мати особливі функції щодо аналізу всіх законопроектів для наближення до права ЄС”, — підкреслила перший віце-спікер.

Окрім того, в “ЄС” мають своє бачення стосовно реформування комітетів з питань економіки, бюджету та податкової політики.

“Маємо багато пропозицій і зауважень щодо блоку, що стосується комітетів з питань економіки, бюджету, податкової політики. Ці комітети не можуть перебирати на себе невластиві функції виконавчої влади”, - додала Геращенко.

Відповідні пропозиції щодо предмету відання комітетів ВР члени “Європейської солідарності” планують передати до робочої групи ВР у понеділок, 12 серпня.

Як повідомлялося, 9 серпня на першому засіданні підготовчої депутатської групи Верховної Ради представники партії "Слуга народу" запропонували зменшити кількість комітетів у парламенті ІХ скликання з 27-ми до 22-х.

Загалом, у Раді можуть були ліквідовані шляхом об'єднання з іншими комітети з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; з питань промислової політики та підприємництва; з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму та комітет у справах ветеранів і осіб з інвалідністю.

Свої пропозиції щодо кількості комітетів ВР учасники зсідання підготовчої депутатської групи з числа новобраних народних депутатів погодилися надати до 16:00 понеділка, 12 серпня.