"Євросолідарність" хоче посилити роль комітету з євроінтеграції

Партія "Європейська солідарність" пропонує посилити роль комітету з європейської інтеграції.

Про це перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила у Facebook.

“Ми вітаємо, що "Слуга народу" дослухається до конструктивних порад і пропозицій "ЄС", зокрема, той факт, що правляча партія відмовилася від планів ліквідувати комітет євроінтеграції. Ми наполягаємо на посиленні функції комітету євроінтеграції, на якому має бути основне навантаження по наближенню нашого законодавства до норм і правил ЄС”, - зазначила Геращенко.