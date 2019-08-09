У Раді вже є план законопроєктів для першочергового розгляду - Стефанчук

“Впродовж всього періоду і Офіс Президента, і всі народні депутати, які працювали по наших напрямках, ми напрацювали план законопроєктних робіт. Безперечно, туди увійшли в першу чергу ті законопроекти, які Президент України обіцяв, які, на жаль, попереднім скликанням Верховної Ради були всі проігноровані. Крім цього, ми бачимо цілу низку законопроєктів, які перейдуть нам від Верховної Ради попереднього скликання, ми зараз визначили своє відношення до них. Далі ми визначили великий блок законопроєктів, які будуть стосуватися змін до Конституції України, ми будемо пропонувати, щоб ці процеси почалися", - сказав Стефанчук.

Також, за його словами, підготовлено великий блок законопроєктів, який стосується реформи регламентних процедур в парламенті.

"Ми зробимо все, щоб більше в парламенті не було депутатського спаму, затягування, щоб був максимально швидкий перехід на електронні носії. Ми прискоримо максимально ідентифікацію депутатів і відповідальність депутата за кнопкодавство, за прогули, і внесення змін до Конституції, що це буде безумовна підстава для припинення його депутатських повноважень", - заявив Стефанчук.

Загалом, за його словами, підготовлено блоки по всіх основних напрямках: економіці, антикорупції, інфраструктурі, безпеці і обороні, міжнародних відносин. "Я думаю, що в перший день ви побатите ефективність Верховної Ради", - додав він.

Також Стефанчук заявив, що "закон про імпічмент Президента - це буде один із перших законів, який, я сподіваюся, буде проголосований у Раді".

Як повідомлялося, перше засідання верховної ради 9-го скликання відбудеться 29 серпня.