Разумков сумнівається, що Рада швидко ухвалить закон про опозицію

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що ухвалення закону про опозицію наразі не є першочерговим завданням, важливіше зробити так, аби у парламенті усі однаково активно працювати на розвиток країни.

Про це він заявив журналістам на брифінгу після першого засідання підготовчої депутатської групи у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

”Я вважаю, що закон про опозицію повинен бути, тому що ми дуже часто у минулих скликаннях Верховної Ради бачили ситуацію, коли опозиція ...лише критикувала і мало що пропонувала. Фактично не було зрозуміло, навіщо народні депутати ходять на роботу. Я упевнений, що увесь парламент повинен працювати на перспективу нашої держави, докладаючи максимум зусиль. Зважаючи на те, що всі люди, включаючи депутатів, отримують заробітну плату, а заробітна плата йде з бюджету, а бюджет поповнюють усі громадяни, тому усі повинні працювати”, - сказав Разумков.

Водночас він не впевнений, що закон про опозицію можна буде прийняти швидко та додав, що його ухвалити треба було значно раніше.

Представник тієї ж політсили Руслан Стефанчук підтримав Разумкова, але наголосив, що для України дуже важливий баланс у відносних влади та опозиції. “Мені здається, що питання, які мають бути розглянути у першу чергу — це питання виконання обіцянок та питання запуску економіки України. Це питання номер один, а потім ми вже будемо доходити до того, що треба структурувати політично і суспільство, і владу, і все інше. Але у нас зараз дуже мало часу для того, щоб запустити економічні та інші процеси в країні”, - сказав Стефанчук.