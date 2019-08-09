Разумков сумнівається, що Рада швидко ухвалить закон про опозицію

Разумков сумнівається, що Рада швидко ухвалить закон про опозицію

Укрінформ
Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що ухвалення закону про опозицію наразі не є першочерговим завданням, важливіше зробити так, аби у парламенті усі однаково активно працювати на розвиток країни.

Про це він заявив журналістам на брифінгу після першого засідання підготовчої депутатської групи у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

”Я вважаю, що закон про опозицію повинен бути, тому що ми дуже часто у минулих скликаннях Верховної Ради бачили ситуацію, коли опозиція ...лише критикувала і мало що пропонувала. Фактично не було зрозуміло, навіщо народні депутати ходять на роботу. Я упевнений, що увесь парламент повинен працювати на перспективу нашої держави, докладаючи максимум зусиль. Зважаючи на те, що всі люди, включаючи депутатів, отримують заробітну плату, а заробітна плата йде з бюджету, а бюджет поповнюють усі громадяни, тому усі повинні працювати”, - сказав Разумков.

Читайте також: Разумков сподівається, що у коаліції буде не менше 254 депутатів

Водночас він не впевнений, що закон про опозицію можна буде прийняти швидко та додав, що його ухвалити треба було значно раніше.

Представник тієї ж політсили Руслан Стефанчук підтримав Разумкова, але наголосив, що для України дуже важливий баланс у відносних влади та опозиції. “Мені здається, що питання, які мають бути розглянути у першу чергу — це питання виконання обіцянок та питання запуску економіки України. Це питання номер один, а потім ми вже будемо доходити до того, що треба структурувати політично і суспільство, і владу, і все інше. Але у нас зараз дуже мало часу для того, щоб запустити економічні та інші процеси в країні”, - сказав Стефанчук.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-