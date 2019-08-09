Разумков сподівається, що у коаліції буде не менше 254 депутатів

Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков сподівається, що у парламентській коаліції буде щонайменше 254 народних депутати.

Про це він заявив на брифінгу у Верховній Раді після засідання підготовчої групи новообраних нардепів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я думаю, що в коаліції буде щонайменше 254 народні депутати... Зараз ми не ведемо перемовини щодо коаліції, але ми переконані, що всі депутати, які будуть працювати у коаліції, повинні працювати на благо держави», - сказав Разумков.

Він додав, що майбутня коаліційна угода базуватиметься на принципах із програми Президента України Володимира Зеленського та партії «Слуга народу».

Як повідомлялося, у парламентській коаліції має бути щонайменше 226 народних депутатів.

В Україні 21 липня відбулися позачергові парламентські вибори.

Згідно з результатами виборів, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі партія "Слуга народу" здобула 43,16% голосів (124 мандати), "Опозиційна платформа – За життя" – 13,05% (37 мандатів), Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 8,18% (24 мандати), "Європейська солідарність" – 8,10% (23 мандати) та "Голос " – 5,82% (17 мандатів).

Крім того, 130 депутатів із 199, що перемогли в одномандатних виборчих округах, висувалися партією "Слуга народу".