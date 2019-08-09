“Слуга народу" ще визначається із кандидатурою Прем’єра

Політична партія “Слуга народу" поки визначається із кандидатурою, яку готова підтримати на посаду Прем’єр-міністра.

Так голова партії Дмитро Разумков відповів на брифінгу на запитання журналістів щодо можливої підтримки на цю посаду Юлії Тимошенко або Святослава Вакарчука, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Політична партія визначиться. А якщо ми з вами говоримо про позицію партії та позицію залу, який буде за це голосувати, то треба подивитися. Інше питання — треба зрозуміти, кого будуть делегувати на такі високі та важливі посади наші колеги по парламенту”, - сказав Разумков.

Водночас він порадив спочатку дізнатися у цих політиків, чи мають намір вони пропонувати себе на посаду глави уряду. “Давайте спочатку дізнаємося у колег, чи будуть вони пропонувати свої кандидатури на ці посаду. Це буде більш коректно", - додав Разумков.

Раніше в інтерв'ю BBC News Україна голова пропрезидентської партії "Слуга народу" заявив, що не голосуватиме за кандидатури Віктора Медведчука і Петра Порошенка, якщо їх політсили висунуть на посаду першого заступника Голови Верховної Ради.