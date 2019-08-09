“Слуга народу" ще визначається із кандидатурою Прем’єра
Так голова партії Дмитро Разумков відповів на брифінгу на запитання журналістів щодо можливої підтримки на цю посаду Юлії Тимошенко або Святослава Вакарчука, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Політична партія визначиться. А якщо ми з вами говоримо про позицію партії та позицію залу, який буде за це голосувати, то треба подивитися. Інше питання — треба зрозуміти, кого будуть делегувати на такі високі та важливі посади наші колеги по парламенту”, - сказав Разумков.
Водночас він порадив спочатку дізнатися у цих політиків, чи мають намір вони пропонувати себе на посаду глави уряду. “Давайте спочатку дізнаємося у колег, чи будуть вони пропонувати свої кандидатури на ці посаду. Це буде більш коректно", - додав Разумков.
Раніше в інтерв'ю BBC News Україна голова пропрезидентської партії "Слуга народу" заявив, що не голосуватиме за кандидатури Віктора Медведчука і Петра Порошенка, якщо їх політсили висунуть на посаду першого заступника Голови Верховної Ради.