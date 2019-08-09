“Слуга народу” пропонує скоротити кількість комітетів у Раді

У партії “Слуга народу” пропонують скоротити кількість комітетів Верховної Ради із 27-ми до 22-х.

Відповідну пропозицію озвучив голова партії “Слуга народу” Дмитро Разумков на засіданні підготовчої депутатської групи з-поміж новообраних народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Буду озвучувати позицію від політичної партії “Слуга народу”. Ми багато працювали над цим питанням. Сьогодні в нас 27 комітетів плюс комісія з приватизації. Ми пропонуємо зменшити кількість комітетів до 22”, - заявив Разумков.

Він повідомив, що напрацьовані пропозиції щодо оптимізації комітетів ВР до 22 і плюс Комісія з питань приватизації будуть надіслані кожній політичній силі у парламенті.

“Ми вам запропонуємо наше бачення предметів відання комітетів і ми будемо чекати від вас пропозицій, зауважень, які пропонується обговорити на наступному засіданні нашої робочої групи”, - додав Разумков.

Члени засідання погодилися надати свої пропозиції щодо кількості комітетів Верховної Ради до 16.00 понеділка, 12 серпня.

Також, за словами Разумкова, у партії “Слуга народу” вважають, що розподіл у комітетах має бути за квотним принципом.

Окрім того, під час засідання підготовчої депутатської групи було попередньо підтримано мінімальний та максимальний обсяг депутатів, які можуть входити до одного комітету - 7 і 31 депутат.

Також члени засідання підтримали пропозицію створити дві робочі підгрупи у складі підготовчої депутатської групи, які займатимуться підготовкою до роботи Верховної Ради 9-го скликання, замість трьох.

Таким чином, вирішено утворити підгрупу, яка буде займатися організаційними питаннями, і підгрупу, яка буде займатися питаннями підготовки першого пленарного засідання Верховної Ради та розподілом і функціонуванням майбутніх комітетів Ради.

Як повідомлялося, Голова Верховної Ради України Андрій Парубій скликав перше засідання Підготовчої депутатської групи з-поміж новообраних народних депутатів України.

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До неї делеговано представників партій, які подолали п'ятивідсотковий бар'єр, а саме: "Слуга народу" - 17; "Опозиційна платформа - За життя" - 3; Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" - 2; "Європейська солідарність" - 2; "Голос" - 1.

У п’ятницю, 9 серпня, підготовча депутатська група прийняла рішення про проведення першого засідання Верховної Ради 9-го скликання 29 серпня.