Підготовча група у Раді ще раз збереться 14 серпня

Друге засідання підготовчої депутатської групи у Верховній Раді відбудеться у середу, 14 серпня, об 11 год.

Таке рішення ухвалене під час першого засідання цієї групи у парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наступне засідання підготовчої депутатської групи у Верховній Раді відбудеться у середу об 11 годині ранку. Середа — це 14 серпня”, - сказав голова партії “Слуга народу” Дмитро Разумков, який очолив цю групу.

До цього часу члени групи мають опрацювати чималий обсяг інформації щодо кількості парламентських комітетів та інші питання.

На сьогоднішньому засіданні група ухвалила рішення про призначення першого засідання новообраного складу ВР на 29 серпня.

Як повідомлялося, відповідно до вимог частини 2 статті 13 Регламенту Верховної Ради до підготовчої депутатської групи були делеговані представники від партій, котрі подолали п’ятивідсотковий бар’єр, а саме: "Слуга народу" - 17; "Опозиційна платформа - За життя" - 3; Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" - 2; "Європейська солідарність" - 2; "Голос" - 1.

Підготовчу групу Верховної Ради IX скликання очолив представник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, його перший заступник - представник тієї ж політсили Руслан Стефанчук, секретар - представник партії “Голос” Ярослав Железняк.

21 липня 2019 року в Україні відбулися позачергові вибори народних депутатів.

3 серпня ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, згідно з якими партія "Слуга народу" здобула 43,16% голосів (124 мандати), "Опозиційна платформа – За життя" – 13,05% (37 мандатів), Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 8,18% (24 мандати), "Європейська солідарність" – 8,10% (23 мандати) та "Голос " – 5,82% (17 мандатів).