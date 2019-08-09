Перше засідання "дев'ятої" Ради відбудеться 29 серпня

Перше урочисте засідання Верховної ради 9 скликання відбудеться 29 серпня.

Таке рішення було ухвалене під час першого засідання підготовчої депутатської групи у парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наша політична сила пропонує провести перше засідання Верховної Ради дев’ятого скликання 29 серпня для того, щоб не затягувати цей процес, для того, щоб парламент якомога швидше розпочав працювати і для того, щоб ми змогли показати, як ВР нового скликання ефективна у своїй діяльності”, - сказав голова партії “Слуга народу” Дмитро Разумков, який очолив цю групу.

З цього приводу виникла дискусія, оскільки представники інших політичних сил пропонували інші дати, зокрема 20 серпня, 3 вересня. Але рішення таки було ухвалене провести перше засідання 29 серпня.

Засідання підготовчої депутатської групи у парламенті / Фото: Шамкін Данііл, Укрінформ

Як повідомлялося, відповідно до вимог частини 2 статті 13 Регламенту Верховної Ради, до Підготовчої депутатської групи були делеговані представники від партій, котрі подолали п’ятивідсотковий бар’єр, а саме: "Слуга народу" - 17; "Опозиційна платформа - За життя" - 3; Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" - 2; "Європейська солідарність" - 2; "Голос" - 1.

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Підготовчу групу Верховної Ради IX скликання очолив представник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, його перший заступник - представник тієї ж політсили Руслан Стефанчук, секретар - представник партії “Голос” Ярослав Железняк.