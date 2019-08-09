У Раді проходить перше засідання підготовчої депутатської групи

У Верховній Раді проходить перше засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, засідання відбувається у конференцзалі парламенту.

Веде засідання голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков. Ця політична сила набрала найбільше голосів на парламентських виборах і матиме більшість у новообраній Верховній Раді.

Участь представників ЗМІ у заході не передбачена, проте заплановані брифінги.

Новообраний народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк перед засіданням у коментарі журналістам повідомив, що мета зустрічі - підготовка парламенту нового скликання до роботи.

Як раніше повідомлялося, Голова Верховної Ради України Андрій Парубій скликав перше засідання Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України.

Відповідно до вимог частини 2 статті 13 Регламенту Верховної Ради України до Підготовчої депутатської групи делеговані представники від політичних партій, котрі подолали п’ятивідсотковий бар’єр, а саме: "Слуга народу" - 17; "Опозиційна платформа - За життя" - 3; Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" - 2; "Європейська солідарність" - 2; "Голос" - 1.

Крім того повідомлялося, що народні депутати, які реєструвалися кандидатами в одномандатних округах шляхом самовисування, можуть також делегувати до складу Підготовчої депутатської групи по одному представнику від 15-ти народних депутатів шляхом подання письмової пропозиції з відповідними підписами.

21 липня 2019 року в Україні відбулися позачергові вибори народних депутатів.

3 серпня ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, згідно з якими партія "Слуга народу" здобула 43,16% голосів (124 мандати), "Опозиційна платформа – За життя" – 13,05% (37 мандатів), Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 8,18% (24 мандати), "Європейська солідарність" – 8,10% (23 мандати) та "Голос " – 5,82% (17 мандатів).