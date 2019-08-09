Рада може повернути НАБУ повноваження, які скасував КСУ - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник сподівається, що Верховна Рада ухвалить законопроєкт, яким відновить право відомства оскаржувати в судах сумнівні угоди.

Про це він сказав під час пресконференції в Укрінформі.

“Конституційний суд абсолютно незаконно скасував повноваження НАБУ. При чому вніс до свого рішення явно недостовірні дані, мотивуючи своє рішення. Але, наскільки я знаю, є варіант, як повернути ці повноваження НАБУ і САП. Тому я сподіваюся, що з початком роботи парламенту ці законопроєкти будуть прийняті”, - заявив Ситник.

Як повідомлялося, 6 червня Конституційний суд визнав неконституційним положення пункту 13 частини першої статті 17 закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Відповідне рішення було ухвалене за конституційною скаргою АТ "Запорізький завод феросплавів" - підприємства, що контролюється групою "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Там вважали неконституційним повноваження НАБУ звертатися до суду з цивільними позовами щодо визнання недійсними угод фігурантів кримінальних розслідувань у топ-корупції.

У свою чергу у Центрі протидії корупції повідомили, що скасування через суд таких угод — це механізм зупинки корупційних схем на час, поки ще йде розслідування у справі та ще не винесені вироки.

Загалом за 4 роки роботи НАБУ подало 42 позови, за якими визнали недійсними 92 сумнівні угоди. До держпідприємств мали повернутися 7 млрд грн.

Після ухвалення КСУ цього рішення НАБУ більше не зможе оскаржувати угоди, доки ще триває розслідування.