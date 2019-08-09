Ситник сподівається, що Антикорупційний суд запрацює 5 вересня

Ситник сподівається, що Антикорупційний суд запрацює 5 вересня

Укрінформ
Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник сподівається, що Антикорупційний суд запрацює 5 вересня.
Про це він сказав на пресконференції в Укрінформі.

“Я дуже сподіваюсь, що це дійсно буде 5 вересня. За час, що ми мали, напрацювали достатньо великий багаж справ, які зараз очікують рішення суду”, - сказав він.

Ситник уточнив, що це стосується, зокрема, справи щодо адміністративного суду Києва.

Читайте також: САП проситиме 50 мільйонів застави для одного з фігурантів “Роттердам+”

"Ця справа показала, яким чином здійснюється правосуддя в окремих судах. І яка причина того, чому справи, які ми розслідуємо швидко, зупиняються у судах. Я сподіваюся, що те, що ми чули в Адмінсуді Києва, ми не почуємо в Антикорупційному суді, який запрацює 5 вересня", - додав він.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-