Ситник сподівається, що Антикорупційний суд запрацює 5 вересня
Укрінформ
Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник сподівається, що Антикорупційний суд запрацює 5 вересня.
Про це він сказав на пресконференції в Укрінформі.
“Я дуже сподіваюсь, що це дійсно буде 5 вересня. За час, що ми мали, напрацювали достатньо великий багаж справ, які зараз очікують рішення суду”, - сказав він.
Ситник уточнив, що це стосується, зокрема, справи щодо адміністративного суду Києва.
"Ця справа показала, яким чином здійснюється правосуддя в окремих судах. І яка причина того, чому справи, які ми розслідуємо швидко, зупиняються у судах. Я сподіваюся, що те, що ми чули в Адмінсуді Києва, ми не почуємо в Антикорупційному суді, який запрацює 5 вересня", - додав він.