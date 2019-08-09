САП проситиме 50 мільйонів застави для одного з фігурантів “Роттердам+”

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме 50 млн грн застави для одного з фігурантів справи щодо запровадження так званої формули «Роттердам+».

Про це керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький сказав на пресконференції в Укрінформі.

“Одного підозрюваного вчора було затримано. Зараз, я думаю, в ці хвилини триває засідання у Солом'янському суді з обрання запобіжного заходу. Там заставу ми просимо 50 мільйонів, це член НКРЕКП. Це тримання під вартою із альтернативою, як цього вимагає КПК”, - сказав Холодницький.

За його словами, решту підозрюваних не затримали, оскільки вони перебувають за кордоном. “Щодо них розпочато нормальний кримінальний процес, тобто їм оголошено підозри і їх викликано до детективів на вівторок-середу прийти. У випадку неявки будемо вживати заходи для їхнього розшуку”, - скарав керівник САП.

Як повідомлялося, 8 серпня Національне антикорупційне бюро України оголосило ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд гривень збитків.

Зокрема, йдеться про: ексголову Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); чинного директора ДП «Оператор ринку» (на момент запровадження «Роттердам+» - член НКРЕКП); начальника відділу НКРЕКП; керівника управління НКРЕКП; заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України; директора департамента однієї з компаній зазначеної групи, поінформували в Антикорупційному бюро.

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За даними НАБУ, одного з підозрюваних - ексчлена НКРЕКП - затримали. Місце місцезнаходження ще чотирьох - ексголови НКРЕКП та топменеджерів групи компаній наразі невідомо.

НАБУ не уточнило прізвища затриманого, однак деякі ЗМІ повідомляють, що це директор ДП "Оператор ринку", ексчлен НКРЕКП Володимир Євдокімов.