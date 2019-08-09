САП готується направити до Антикорупційного суду понад 200 справ
Про це на пресконференції в Укрінформі заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.
“Ми абсолютно акцентуємо свою увагу на створенні Антикорупційного суду з початку його роботи, бо 208 проваджень по всій України вже чекають. До кінця серпня ми ще плануємо, попередньо, ще з десяток справ направити до суду. Ми як ніхто, як прокурори, власне, очікуємо запуску роботи Антикорупційного суду”, - сказав Холодницький.
За його словами, з початком роботи Антикорупційного суду “ми очікуємо вироків, які це будуть вироки - це буде виключно рішення суду”.
“Ми готові до передачі всіх справ. Прокурори САП готові до участі і підтриманні публічного обвинувачення у Вищому антикорупційному суді. Тому з 5 вересня - далі буде”, - уточнив керівник САП.
Як повідомляв Укрінформ, очікується, що Вищий антикорупційний суд розпочне роботу 5 вересня.
Президент Володимир Зеленський 8 липня вніс до парламенту законопроєкт щодо внесення змін до закону про Вищий антикорупційний суд в частині уточнення підсудності (№10426).
За словами Президента, цей законопроєкт надасть змогу усунути потенційну проблему перенавантаження суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) та забезпечить ефективніший розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів високопосадовців.
Передбачається, що ВАКС зосередиться на кримінальних провадженнях, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з дня початку роботи цього суду або до дня початку його роботи, якщо досудове розслідування здійснюється або здійснювалось детективами НАБУ і закінчено прокурорами САП.