САП готується направити до Антикорупційного суду понад 200 справ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура готується направити до Вищого антикорупційного суду після його запуску у вересні понад 200 кримінальних проваджень.

Про це на пресконференції в Укрінформі заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

“Ми абсолютно акцентуємо свою увагу на створенні Антикорупційного суду з початку його роботи, бо 208 проваджень по всій України вже чекають. До кінця серпня ми ще плануємо, попередньо, ще з десяток справ направити до суду. Ми як ніхто, як прокурори, власне, очікуємо запуску роботи Антикорупційного суду”, - сказав Холодницький.

За його словами, з початком роботи Антикорупційного суду “ми очікуємо вироків, які це будуть вироки - це буде виключно рішення суду”.

“Ми готові до передачі всіх справ. Прокурори САП готові до участі і підтриманні публічного обвинувачення у Вищому антикорупційному суді. Тому з 5 вересня - далі буде”, - уточнив керівник САП.

Як повідомляв Укрінформ, очікується, що Вищий антикорупційний суд розпочне роботу 5 вересня.

Президент Володимир Зеленський 8 липня вніс до парламенту законопроєкт щодо внесення змін до закону про Вищий антикорупційний суд в частині уточнення підсудності (№10426).

За словами Президента, цей законопроєкт надасть змогу усунути потенційну проблему перенавантаження суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) та забезпечить ефективніший розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів високопосадовців.

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Передбачається, що ВАКС зосередиться на кримінальних провадженнях, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з дня початку роботи цього суду або до дня початку його роботи, якщо досудове розслідування здійснюється або здійснювалось детективами НАБУ і закінчено прокурорами САП.