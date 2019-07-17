НАБУ і САП закликають Раду підтримати зміни до закону про Антикорупційний суд

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтримують зміни до Закону України «Про Вищий антикорупційний суд».

Про це повідомляє прес-служба САП.

“НАБУ і САП підтримують запропоновані зміни до закону «Про Вищий антикорупційний суд» (щодо початку роботи суду), якими за ВАКС закріплюється розгляд виключно справ, розслідуваних детективами Національного бюро та прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ми закликаємо парламентарів проголосувати за ініціативу Президента і якнайшвидше ухвалити відповідний законопроект”, - йдеться у повідомленні.

У САП зазначили, що у разі неухвалення змін до закону, “зусилля зі створення Антикорупційного суду як інституції, покликаної поставити крапку у справах високопосадовців та призначити їм справедливе покарання за вчинені злочини, виявляться марними”. Натомість шанси уникнути справедливого покарання у корупціонерів зростуть, вважають у прокуратурі. “Від самого початку ми наполягали на тому, щоб новостворена судова інституція приймала до розгляду справи про топ-корупцію, розслідувані Національним бюро і передані до суду Спеціалізованою прокуратурою. Саме так можна забезпечити швидке винесення вироків, якого так чекають українці”, - наголошують у САП. У прокуратурі нагадали, що, за чинним законодавством, до ВАКС мають скеруватися всі справи щодо корупції, від найнижчого до топового рівня службовців та посадовців. Це – понад 3 500 кримінальних проваджень. І їхня кількість зростатиме. Це може стати непід’ємним тягарем і заблокувати роботу 38 суддів ВАКС, зазначають у прокуратурі. “На розгляд справ від НАБУ і САП припадає лише 5% загального обсягу роботи. А це – саме ті резонансні провадження, вироків у яких з нетерпінням очікує суспільство...Проте за чинного законодавства після передачі до антикорупційного суду величезної кількості кримінальних проваджень про корупцію виникне ситуація, коли судді будуть надміру навантажені та не зможуть швидко приймати рішення”, - вказують у САП.

Натомість у відомстві вважають, що запропоновані президентом законодавчі зміни дозволяють усунути цю проблему та забезпечити ефективний судовий розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів високопосадовців у розумні терміни. Адже саме на це очікує українське суспільство. Як повідомлялося, Офіс Президента ініціює проведення 18 липня позачергового пленарного засідання, на якому мають розглянути законопроект про внесення змін до закону «Про Вищий антикорупційний суд».