"ЧЕСНО" проведе аналіз фінансування партій на регіональному рівні

Рух "ЧЕСНО" з вересня запускає повноцінний аналіз фінансування політпартій в регіональному розрізі.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла координаторка руху "ЧЕСНО" Віта Думанська.

"Що ми будемо робити: не тільки на національному рівні ми будемо моніторити, але і моніторити регіональний розріз. В нас є мережа регіональних аналітиків, які будуть слідкувати за звітами регіональними - як відбувається наповнення фондів, на що ці гроші витрачаються. Ми на ресурсі "Золото партій" спеціально зробили регіональний розріз, який дозволить бачити і доходи і видатки партій на рівні регіону... З вересня повноцінно запрацює регіональний аналіз", - зазначила вона.

Думанська відзначила, що підхід до роботи з політичними партіями не зміниться - організація здійснюватиме верифікацію даних зі звітів: чи всі витрати задекларовані, чи декларуються ключові витрати (наприклад, реклама на телебаченні, реклама в соцмережах), чи декларуються витрати на інформаційні кампанії та ін.

""Будемо моніторити на що витрачають партійні кошти. Попередньо партії зробили доволі суттєву помилку - значні ресурси витрачались на промо партій без розвитку регіональних осередків, без розвитку партійної процедури. Зараз ми будемо дивитись як партії витрачають ці гроші - чи це, знову ж таки, буде реклама, чи це буде інституційний розвиток", - зауважила координаторка "ЧЕСНО".

Думанська також наголосила, що зі стартом нового політичного сезону згаданий аналіз можна буде здійснити лише після надходження нових фінансових звітів політпартій.

"Але ми поки будемо продовжувати аналіз витрат на кампанію (парламентської передвиборчої кампанії - прим.) - є дуже багато цікавих фактів - як фінансувались у цій кампанії мажоритарники, хто донори, хто давав гроші партіям, як люди пов'язані між собою, які фінансували різних мажоритарників. Про такі речі і надалі інформуватимемо", - додала представниця "ЧЕСНО".

Як повідомляв Укрінформ, отримати державне фінансування можуть 11 політичних партій, серед яких і політсили, які не потрапляють до Верховної Ради, але подолали на виборах двовідсотковий бар'єр.

Як зазначили у "ЧЕСНО", на отримання держкоштів претендують 5 парламентських і 6 позапарламентських партій.

Найменше отримають "Українська стратегія Гройсмана", ВО "Свобода" та "Партія Шарія". Усі вони можуть мати фінансування в розмірі приблизно 11,5-12,2 мільйона гривень.

Найбільше держкоштів дістанеться партії "Слуга народу". Вона отримає приблизно 225,3 мільйона гривень.

Додаткове фінансування за гендерною квотою майже подвоює розмір держфінансування "Голосу". До базової суми близько 34 мільйонів додадуться ще понад 28 мільйонів.

Надбавку одержить і "Європейська солідарність" – до базових майже 46 мільйонів партія отримає ще більш ніж 28 мільйонів за гендерною квотою.