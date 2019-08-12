У "Слузі народу" назвали умову дострокових місцевих виборів

Проведення дострокових місцевих виборів можливе за умови швидшого завершення реформи децентралізації.

Про це заявив голова передвиборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю РБК-Україна.

“Я дуже підтримую Андрія Йосиповича (Богдана, голови Офісу Президента — ред.) в тій позиції, і це також є позиція нашої групи в Комітеті з питань державного будівництва, що треба завершити реформу децентралізації, а потім проводити місцеві вибори. Якщо нам вдасться завершити цю реформу трохи швидше, відповідно, з завершеною реформою тягнути до строкових виборів, можливо, немає сенсу”, — зазначив Корнієнко.

За його словами, є кілька моделей завершення реформи децентралізації, і одна з них передбачає ухвалення змін до Конституції.

“Ми це зараз ще вивчаємо, тому що там не обов'язково за всіма позиціями робити зміни до Конституції. У Конституції досить широко це все виписано і кілька моделей, які можна законами внормувати, під це підходять”, — уточнив Корнієнко.

Відповідаючи на запитання про запропоноване запровадження інституту префекта, голова передвиборчого штабу "Слуги народу" зазначив, що це є частиною моделей із завершення реформи.

“Ми зараз дискутуємо, на якому рівні мають бути ці префекти, скільки їх має бути і які мають бути їхні повноваження — слідкуючи за законністю рішень, вони повинні зупиняти або не зупиняти їх, призупиняти чи зупиняти і передавати в суд. Можливо, їх потрібно наділити ще так званими стратегічними повноваженнями, щоб вони фактично продовжували лінію Президента, наприклад могли впливати на стратегію соціально-економічного розвитку регіону, якщо ми кажемо про обласний рівень”, — пояснив Корнієнко.