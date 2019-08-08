Разумков заявляє, що "Слуга народу" не проводить коаліційних переговорів

Партія "Слуга народу" не веде переговори про створення коаліції у Верховній Раді ІХ скликання.

Про це заявив голова партії Дмитро Разумков в інтерв'ю BBC News Україна.

"Ні, коаліційні переговори сьогодні не ведуться", - сказав він.

Разумков нагадав, що "Слуга народу" матиме найбільшу в історії України фракцію, яка налічує 254 депутати, тому може самостійно створити більшість.

Водночас він наголосив, що партія "не закрита до діалогу з іншими політсилами".

"Але ми не закриті для діалогу з тими політичними силами, які розділяють базові цінності і дотримуються червоних ліній, з якими партія "Слуга народу" йшла на вибори та які озвучені Президентом Зеленським.Тут не завжди треба бути в коаліції чи поза нею - треба слідувати зобов'язанням, які партії брали під час виборів", - сказав Разумков.

За його словами, підкилимної дискусії щодо коаліційних домовленостей не буде. "Якщо перемовини будуть, то вони будуть публічними", - наголосив він.

Крім того, Разумков зауважив, що у "Слузі народу" сподіваються на однодумців при ухваленні конституційних змін.

"Якщо подивитися на політичні сили, які представлені у парламенті, і депутатів, які пройшли самовисуванцями, але підтримували пропозиції, що корелюються з позицією "Слуги народу" та Президента, то, сподіваюся, нам вистачить голосів, щоб проголосувати такі зміни. Якщо ж цього не буде, то цим політсилам буде дуже важко це пояснити своїм виборцям", - зауважив Разумков.

Керівник партії "Слуга народу" також наголосив, що багато законопроєктів, які буде вносити у сесійний зал партія, декларувалися також іншими політсилами, що пройшли до парламенту.

"Сподіваюся, це була не лише декларація, а вони дійсно за це голосуватимуть", - підкреслив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, 21 липня 2019 року в Україні відбулися позачергові вибори народних депутатів.

3 серпня ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, згідно з якими партія "Слуга народу" здобула 43,16% голосів (124 мандати), "Опозиційна платформа – За життя" – 13,05% (37 мандатів), Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 8,18% (24 мандати), "Європейська солідарність" – 8,10% (23 мандати) та "Голос " – 5,82% (17 мандатів).