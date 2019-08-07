У “Слузі народу” назвали комітети Ради, які віддадуть опозиції

Опозиції віддадуть парламентські комітети з прав людини та свободи слова.

Про це сказав Андрій Мотовиловець, обраний народним депутатом за списками партії «Слуга народу», повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, опозиційні фракції отримають парламентські комітети з прав людини та свободи слова.

Мотовиловець додав, що спікером та першим віцеспікером парламенту можуть стати представники «Слуги народу» Дмитро Разумков та Руслан Стефанчук.

Говорячи про кандидатів на посаду віцеспікера, Мотовиловець заявив, що фракція «чекатиме пропозицій від інших партій».

За даними ЗМІ, на посаду голови інформаційного комітету претендує генеральний директор телеканалу «1+1» Олександр Ткаченко, який був дев’ятим номером у списку «Слуги народу».

Дострокові вибори до парламенту України відбулися 21 липня. За їхніми підсумками пропрезидентська партія «Слуга народу» здобула 254 місця в парламенті.

«Опозиційна платформа – За життя» отримає 43 крісла, «Батьківщина» – 26, «ЄС» – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.

6 серпня представник президента в Кабінеті міністрів, номер 17 у виборчому списку партії «Слуга народу» Андрій Герус повідомив, що перше засідання нового складу Верховної Ради може відбутися 3 вересня.