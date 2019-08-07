У “Слузі народу” назвали комітети Ради, які віддадуть опозиції

У “Слузі народу” назвали комітети Ради, які віддадуть опозиції

Укрінформ
Опозиції віддадуть парламентські комітети з прав людини та свободи слова.

Про це сказав Андрій Мотовиловець, обраний народним депутатом за списками партії «Слуга народу», повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, опозиційні фракції отримають парламентські комітети з прав людини та свободи слова.

Мотовиловець додав, що спікером та першим віцеспікером парламенту можуть стати представники «Слуги народу» Дмитро Разумков та Руслан Стефанчук.

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Говорячи про кандидатів на посаду віцеспікера, Мотовиловець заявив, що фракція «чекатиме пропозицій від інших партій».

За даними ЗМІ, на посаду голови інформаційного комітету претендує генеральний директор телеканалу «1+1» Олександр Ткаченко, який був дев’ятим номером у списку «Слуги народу».

Дострокові вибори до парламенту України відбулися 21 липня. За їхніми підсумками пропрезидентська партія «Слуга народу» здобула 254 місця в парламенті.

«Опозиційна платформа – За життя» отримає 43 крісла, «Батьківщина» – 26, «ЄС» – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.

6 серпня представник президента в Кабінеті міністрів, номер 17 у виборчому списку партії «Слуга народу» Андрій Герус повідомив, що перше засідання нового складу Верховної Ради може відбутися 3 вересня.

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