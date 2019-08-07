Разумков вважає, що опозиція має визначитися з кандидатурою віцеспікера

“Є політична партія, яка буде скоріше за все складати більшість. Можливо, хтось доєднається, можливо — ні, поки що зарано про це говорити, але ми набрали більшість у парламенті. Інші політичні сили є представниками опозиції. І я вважаю, що було б коректно, щоб не ми як політична сила, яка є представником влади, а опозиція між собою визначилася — хто і на яку позицію буде претендувати. Це логічно, це правильно, це демократично і толерантно навіть у нашому парламенті”, - сказав Разумков, відповідаючи на запитання, чи буде посада віцеспікера віддана опозиції та якій саме.

Яким чином представники опозиції будуть визначати кандидатуру на посаду віцеспікера, додав Разумков, “це їхнє право та відповідальність”.

Він також висловив сподівання, що опозиція у Верховній Раді “буде знаходити якісь точки дотику”.

Водночас, за його словами, у разі висунення чотирьох кандидатур, визначення однієї відбуватиметься шляхом голосування щодо кожної у сесійній залі.