У “Слузі народу” назвали основних претендентів на премʼєрське крісло

Потенційний голова фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія оприлюднив прізвища кандидатів на посаду прем'єр-міністра.

Про це Арахамія розповів в інтервʼю радіо “НВ”.

Він зазначив, що у партії є шорт-лист, до якого внесені голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв, виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко, заступник голови ОП з економічних питань Олексій Гончарук і виконавчий директор МВФ Владислав Рашкован.

Верховну Раду найімовірніше очолить Дмитро Разумков.

“Я думаю, спікером буде Дмитро Разумков... У Трускавці у нас не було взагалі жодного альтернативного кандидата. Тобто це безальтернативний кандидат”, - наголосив Арахамія.

Можливим претендентом на посаду генерального прокурора він назвав заступника голови Офісу Президента Руслана Рябошапку - проте зауважив, що є альтернативні кандидати.

Як повідомляв Укрінформ, олігарх Ігор Коломойський назвав двох основних фаворитів на посаду прем’єр-міністра України. На його думку, це Юрій Вітренко та Олексій Гончарук.