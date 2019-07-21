У Зеленського вже є кандидат у прем'єри

Прем'єр-міністром України повинен бути професійний економіст, який не має відношення до політики.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський в Києві після голосування на одній з виборчих дільниць по виборах у Верховну Раду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Прем'єр-міністр, я вам чесно скажу, це може не сподобатися деяким людям, які зараз в парламенті, вони себе бачать на цьому місці. Тут у мене незмінна позиція. Я вважаю, що ця людина повинна бути абсолютно професійним економістом, повинна не мати ніякого політичного рішення. Щоб це була абсолютно незалежна людина, яка ніколи не була ні прем'єр-міністром, ані спікером, ані лідером якоїсь партії", - сказав Президент журналістам.

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За словами Зеленського, він бачить таку людину, і проводить консультації в рамках своїх повноважень.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні в Україні проходять позачергові вибори до Верховної Ради.