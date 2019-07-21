Зеленський разом із дружиною проголосували на Оболоні

"Я думаю, вибори будуть справедливі. Хочу, щоб у коаліції були нові обличчя ", - сказав Зеленський.

Він традиційно голосував на Оболоні за адресою проспект Героїв Сталінграду, у Коледжі морського та річкового флоту.

У неділю, 21 липня в Україні відбуваються позачергові парламентські вибори.