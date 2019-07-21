Зеленський разом із дружиною проголосували на Оболоні
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Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув на виборчу дільницю.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я думаю, вибори будуть справедливі. Хочу, щоб у коаліції були нові обличчя ", - сказав Зеленський.
Він традиційно голосував на Оболоні за адресою проспект Героїв Сталінграду, у Коледжі морського та річкового флоту.
У неділю, 21 липня в Україні відбуваються позачергові парламентські вибори.Зеленський проголосував / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ