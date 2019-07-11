Рада понад десять разів не може повернутися до поправок у Виборчий кодекс

Рада більше десяти разів поспіль не може вийти на голосування за повернення поправок до Виборчого кодексу, який має ухвалити перед прийняттям документа в цілому.

Голова ВР Андрій Парубій закликає депутатів змобілізуватися і підтримати це голосування.

Найбільша кількість голосів, яку депутати віддали на етапі повернення до поправок, становить 223, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я прошу, колеги, максимально змобілізуватися. Я буду ставити ще на голосування. Я хочу наголосити, згідно з Регламентом, я маю на це право - повертатися до правок стільки разів, скільки вважаю за необхідне. Я прошу: дайте більше голосів! Я наголошую ще раз для мажоритарників: ця система дає величезну перспективу, величезну підтримку. Ми маємо сьогодні прийняти виборчий кодекс. Зараз підійдіть один до одного, знайдіть правильні слова, переконайте тих, хто не голосує", - зазначив Парубій.

Він наголосив, що це персональна відповідальність кожного народного депутата, передусім - тих, які не голосують. "Невже ті, хто сьогодні не натискають цю позицію "за", (не розуміють - ред.), що це буде ганьба нам усім - і на цих виборах, і після виборів. Коли опублікують у "Голосі України" імена тих, хто не голосував, це буде ганьба кожному - невже ви цього не усвідомлюєте? Це рішення історичне, до якого ми готувалися два роки! Як можна так ставити під удар наш авторитет, всю нашу роботу? Зараз підло ви сидите й не голосуєте, хоча на брифінгах усі були за, у програмах всіх партій було за, в коаліційній угоді було за. Я іншого слова не скажу - це підлість!" - підкреслив Парубій, і на цих словах частина депутатів почала аплодувати спікеру.

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Водночас він наголосив, що Рада працюватиме, допоки не ухвалить Виборчий кодекс. "Ми будемо голосувати й голосувати, доки не приймемо Виборчий кодекс", - зауважив Парубій.

Перед цим Голова ВР повідомив, що голосування за Виборчий кодекс відбуватиметься у три етапи: повернення до поправок, голосування за них і голосування за фінальну версію Виборчого кодексу.

Як повідомлялося, проєкт Виборчого кодексу, що передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах (№ 3112-1), ухвалений 7 листопада 2017 року у першому читанні.

29 травня 2019 року профільний комітет ВР рекомендував парламенту розглянути проєкт Виборчого кодексу в другому читанні.

6 червня парламент розпочав розгляд проєкту Виборчого кодексу (№ 3112-1) в другому читанні, до якого було подано 4568 поправок.

Народні депутати понад місяць розглядали поправки до кодексу, яких було внесено 4568.

Близько 10:30 у четвер, 11 липня, Рада завершила розгляд поправок до Виборчого кодексу.