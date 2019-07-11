Під Радою вимагають ухвалити новий Виборчий кодекс

Під Верховною Радою України проходить акція представників різних політичних сил, які вимагають ухвалити новий Виборчий кодекс.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Близько 200 активістів зібралось під стінами парламенту з символікою "Свободи", "Демократичної сокири", "Національного корпусу", громадського руху "Хвиля", "Міст".

Акція під ВР/ Фото Геннадія Мінченка

Вони тримають плакати з надписами: "Відкриті списки, або йдіть в ср...ку!" "Новий закон про вибори!" "Не можу повірити, що досі маю протестувати проти цього лайна".

Активісти продовжують підходити на акцію і мають намір стояти, поки не буде винесено на голосування Виборчий кодекс.

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Крім цього, поруч з активістами, що вимагають ухвалення Виборчого кодексу, стоять також представники руху "Конопляний марш свободи", вимагаючи узаконити медичний канабіс, а також представники організації "Військові капелани Волині", що прийшли підтримати ухвалення закону про військове капеланство.

Правопорядок охороняють близько 50 правоохоронців. Ситуація наразі спокійна.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні на ранковому засіданні Верховної Ради парламентарії завершать розгляд поправок до проєкту Виборчого кодексу з відкритими списками і вийдуть на ухвалення рішення.