Клюєва мають затримати, щойно він повернеться в Україну — ГПУ

У випадку повернення ексглави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва до України його мають затримати, оскільки він перебуває у розшуку.

Про це повідомив в ефірі Громадського начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, який займається справою Клюєва.

"Є ухвала про затримання та доставку до суду. Звичайно, що вона має реалізовуватись", - пояснив Горбатюк.

Як повідомлялося, 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала ексглаву Адміністрації президента часів Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради. До цього Клюєву відмовляли у реєстрації кандидатом через те, що він не проживав на території України з 2014 року. За українським законодавством, одна з вимог до кандидатів у депутати - проживання в Україні протягом останніх п'яти років.

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Натомість адвокат Клюєва у суді довів, що його клієнт останні п'ять років проживав не в Москві і не Підмосков'ї, а в окупованому Донецьку.

Андрія Клюєва підозрюють в організації розгону студентів на Майдані 30 листопада 2013. На момент розстрілу протестувальників Клюєв очолював Адміністрацію президента Януковича. З країни він зник 28 лютого 2014 року - безперешкодно, незважаючи на підозру в причетності до масових убивств. Також Клюєва підозрюють у заволодінні державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, повторно і в особливо великих розмірах.